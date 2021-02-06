Otomobilin çarpıp kaçtığı hamile sokak köpeğinin 9 yavrusu öldü

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Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir otomobilin çarpıp kaçtığı hamile sokak köpeğinin karnında ölen 9 yavru, ameliyatla alındı. Köpeğin tedavisi ise sürüyor.

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde, hamile sokak köpeğine, geçen perşembe günü, bir otomobil çarpıp kaçtı. Köpeği yaralı halde bulanlar, durumu Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü´ne bildirdi. Bölgeye gelen ekip, yaralı köpeği, Turgutreis Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi. Köpeğin öldükleri belirlenen karnındaki 9 yavru, veteriner hekimler Ayşe Elvan Canbakan ve Buse Esra Erkuşöz tarafından gerçekleştirilen ameliyatla alındı. Köpeğin, tedavisinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-02-06 12:08:10



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