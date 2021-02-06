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Cumhur İttifak'ından Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına destek veren Başkan Tokat'a tepki "Hukuk adamının tutumu hukuku ve yasaları yok saymak olmamalıdır"

İHA

Cumhur İttifak'ından Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına destek veren Başkan Tokat'a tepki "Hukuk adamının tutumu hukuku ve yasaları yok saymak olmamalıdır"

Yaptığı basın açıklaması ile Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabei Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına destek veren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a bir tepki de hemşehrilerinden geldi. AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik, "Hukuk adamının tutumu hukuku ve yasaları yok saymak olmamalıdır" dedi.

Üniversite öğrencisi olmayan ve bir çoğunun çeşitli terör örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edilen kişileri üniversite öğrencisi olarak lanse eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, eline aldığı 159 rakamı yazılı kağıt ile poz verdi. Başkan Tokat'ın açıklamaları ve verdiği poz sonrası Cumhur İttifakı'ndan tepki geldi. AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyelerinin, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve Cumhur İttifakı mensuplarının katıldığı toplantıda Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a tepki gösteren AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik, "Muhalefet yapmak demek, amaç ülkeyi karıştırmak olsa dahi yapılan eylemlere destek vermek demek midir?" diye sordu.

Son günlerde bilimin ve eğitimin yuvası olması gereken Boğaziçi Üniversitesi'nde çeşitli eylemler ve provokasyonlar yapıldığını belirten AK Parti Milas İlçe Başkanı Çelik, "Mevcut olayların sebebi olarak ise, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rektör ataması olarak işaret edilmektedir. Ama bizler bu olaylar bir yerlerden hatırlıyoruz. Bu dili, bu nefreti, bu kaos çıkarma oyunlarını 1725 Aralık sürecinde, kapatma davalarında, 28 Şubat sürecinde, Gezi Parkı eylemlerinden hatırlıyoruz. Terör gruplarının yuvalandığı, devlete ve millete baş kaldırının olduğu, dış mihrakların kuklalığını yapanları gördük. Amacın ağaç olmadığının, ülkemizi çatışmaya iterek egemenlik gücümüzün kırılmaya çalışıldığını gördük. Bugün de olay rektör ataması değildir. Başarılı üniversitelerimizden olan Boğaziçi Üniversitesi'nde başlatılarak diğer üniversitelerimize ve sokaklara yayılmak istenen, sosyal medya üzerinden aynı dili konuşan farklı terör gruplarının destek vererek vatandaşlarımızı protestoya davet ettiği, asıl hedefin ülkede kargaşa ortamı oluşturmak olduğu, geçmişte de deneyimlediğimiz bir senaryoyu izliyoruz. Ama oyun kurucuların yaptığı büyük bir hata var. Türkiye, devlet ve millet ekseninde böylesine basit oyunlara pabuç bırakmaz, paye vermez. Çünkü Türkiye sizin bildiğiniz eski Türkiye değil. İHA’larımız, SİHA’larımız ve nice askeri metaryallerimizin bugün dünya da neler yaptığı tüm dünyanın malumu" dedi.

"Başaramayacaksınız"
Bu tür eylemlerde bulunan kişilerin arkasında kim yada kimlerin olduğunu çok iyi bildiklerini ve hiç bir zaman istediklerini başaramayacaklarını kaydeden Başkan Çelik, "Üstünü örtmeye çalıştıkları bir başka gerçek de şudur; Cumhurbaşkanımıza doğrudan rektör atama yetkisi verilmiştir. Cumhurbaşkanımız da makamına ait bu yetkiyi kullanarak rektör atamalarını gerçekleştirmiştir. Burada hukuka ya da demokrasiye aykırı olan nedir? Hukuktan, demokrasiden dem vuranların, anayasal hak adı altında hukuku ve demokrasiyi ayaklar altına almaya çalışmalarını görmezden mi gelmeliyiz? Yapılan eylemlerde an itibari ile 159 şüpheli göz altına alındı. Bu kişilerden 102’sinin öğrenci olmadığı açıklandı. Bu kişilerin büyük çoğunluğunun terör örgütü üyeleri olduğu da belirlendi. Bu terör örgütlerinden bazıları, MLKP, THKP/C Dev Yol, DHKP/C, FETÖ/PDY. Ayrıca bu şüphelilerin büyük kısmı hakkında önceki dönemlerde 'anarşist grubu faaliyetleri, kasten yaralamatehdit, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama, hırsızlık' gibi işlemler yapıldığını görüyoruz. Bu durum da bize sözü edilen kişilerin amaçlarının ne olduğunu açıkça gösteriyor. Ancak, açıkça söylüyorum ki başaramayacaksınız" diye konuştu.

"Muhalefet yapmak demek, amaç ülkeyi karıştırmak olsa dahi yapılan eylemlere destek vermek demek midir?"
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın avukat olduğunu vurgulayan AK Partili Çelik, "Ülkemizde kurgulanmaya çalışılan oyun sahnelenmeye başlayınca ses hep sınır dışından geliyor. Açıklamaların yapıldığı yerlere bakınız. ABD Başkanı Biden, AB, BM. Daha geçtiğimiz aylarda ABD başkanlık seçiminde Biden karşıtı gruplar kongre salonuna girince 'hepsi terörist' ama benzer olaylar Türkiye’de yaşanınca 'Türkiye’yi kınıyoruz' diyorlar. Hadi canım sizde. Sizin amaç ve hedeflerinizi biliyoruz ama asla taviz vermeyeceğiz. Hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi savunacağız, koruyacağız. Hukuk demişken, kendisi de bir hukuk adamı avukat olan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eylemlere destek paylaşımı yapmış" diye konuşarak terör gruplarının yönlendirmeye, şekil verip anlam yüklemeye çalıştığı bu eylemlere destek hangi aklın, hangi yaklaşımın ürünüdür? Muhalefet yapmak demek, amaç ülkeyi karıştırmak olsa dahi yapılan eylemlere destek vermek demek midir? Hukukun üstünlüğünü savunması gereken bir hukuk adamının tutumu hukuku ve yasaları yok saymak mı olmalıdır? diye sordu.

"Başkan genel merkeze şirin gözükmeye çalışıyor"
Başkan Tokat'ın CHP genel merkezine şirin görünmeye çalıştığını belirterek şöyle konuştu; "Benim, belediye başkanı Muhammet Tokat’a tavsiyem, genel merkezine şirin gözükmeye çalışmak adına sergilediği yanlış duruşu bırakarak Milas’ın sorunlarına ve gelişimine eğilmesidir. Değerli Milas Belediye Başkanım şahsınıza Milas halkının verdiği destekten dolayı Milas halkına olan aşkımız sebebi ile saygı duyuyorum. Lakin, gerek ülke genelinde gerekse yerelde bugün ihtiyacımız olan dil; kardeşlik, dostluk ve sevgi üzerine olmalıdır diye düşünüyor, bundan sonraki söylemlerinizin ve eylemlerinizin bu bağlamda olacağını ümit ediyorum."

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