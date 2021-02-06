Bodrumspor Play-Off aşkına

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BODRUM, (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını galibiyetle tamamlayıp Play-Off hattına göz kırpan Bodrumspor yarın evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'u misafir edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Sefa Yılmaz düdük çalacak. Bodrumspor'da kart cezalısı Sergen maçta görev alamayacak. Teknik direktör Tahsin Tam, karşılaşmanın bir hayli zor geçeceğini belirterek, "Evimizde kayıp yaşamak istemiyonuz. Kazanıp ilk 5 içerisindeki yerimizi almayı hedefliyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM

2021-02-06 12:40:59



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