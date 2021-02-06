Marmaris'te kısıtlamada giriş yasaklanan sahil yollarında denetim



Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tursitler hariç tüm girişlere kapatılan sahil yürüyüş yolları ile plajlarda polis ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ekipleri, denetim yaptı.

Marmaris Kaymakamı Şevket Ertuğ Aksoy başkanlığında dün toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi ve pazar günleri, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla araç kullanmadan yürüme mesafesindeki konutlarına en yakın market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, ayrıca ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkmalarına olanak tanındığını ancak bu durumun suistimal edildiğine dikkat çekerek, ek tedbirler aldı. Oy birliği ile alınan kararla ilçe merkezindeki sahil yürüyüş yolları ve plajlara, kısıtlamada giriş yasaklandı.

Karar doğrultusunda bugün Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu ekipleri, Yat Limanı, Kordon Caddesi ile Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil yolu ve plajlarda denetim yaptı.

Yasaktan haberdar olmayan vatandaşlar, uyarılarak sahil yollarından uzaklaştırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan tursitler ise sahil yolunda yürüyüş yapıp, bisiklete bindi.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-02-06 17:28:41



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