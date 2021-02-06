Ula'da trafik polisleri kaza yaptı

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Muğla'nın Ula ilçesinde polis aracının karıştığı çift taraflı kazada 1 polis yaralandı.



Kaza, Muğla'nın Ula İlçesi Sarnıç kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökova Bölge Trafik ekibi Çiçekli istikametinden karşıya geçiş yaparken Sarnıç kavşağında 48 D 8022 plakalı araçla çarpıştı. Kazada hafif yaralanan polis memuru H. Y. 112 bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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