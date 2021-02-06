Başkan Gürün Fethiye muhtarları ile bir araya geldi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye muhtarları ile bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Emin Madran tarafından, 7254 sayılı kanun içerisinde yer alan kırsal mahalleler ilgili konuda bilgilendirme sunumu yapıldı.

Ayrıca toplantıda Fethiye ilçesinde yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler verilirken, ilerleyen süreçte yapılacak hizmetler ve büyük projeler hakkında muhtarlar ile fikir alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar kendi mahallelerinde yapılmasını istedikleri çalışmalar hakkında da ilgili daire başkanları ile yüz yüze görüştü.

Konuşmasına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e randevu taleplerini geri çevirmediği için teşekkür ederek başlayan Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Canözü, şunları ifade etti: “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’den toplantı için randevu talebinde bulunduk. Pandemi nedeniyle ilk önce birkaç muhtarla gelelim diye düşünmemize rağmen sayın başkanımız ben bütün muhtarlarımızı tek tek dinlemek istiyorum dedi. Muhtarlarımız 7254 sayılı kanun kapsamında kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan konularında bilgi sahibi oldu. Mahalleleri ile ilgili istek ve önerileri ilgili daire başkanlarına ilettiler. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Muğla Büyükşehir Belediyemizin ilçemizde yaptığı altyapı ve diğer yatırımlarla ilgili teşekkürlerimizi sunduk”

Muğla’da 13 ilçe 569 mahalle ile büyük bir aile olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kısa zamanda Muğla genelinde vatandaşlara verdikleri hizmet sözlerini tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Gürün; “Muğla’mızın güzide ilçesi Fethiye muhtarlarımızla çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Büyükşehir yasası ve sonrasında yapılan değişikliklerle ilgili kendilerini mevzuat çerçevesinde bilgilendirdik. Fethiye ilçemize yapılan yatırımları, hizmetlerimizi konuştuk. 2019 öncesi vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken, bu hizmetlerde en büyük destekçimiz olan muhtarlarımıza teşekkür ettik. Muğla’mıza birlikte hizmet etmeye, hemşehrilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Çünkü birlikte aileyiz birlikte Muğlayız”

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