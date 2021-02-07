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Bodrumspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 5-2

DHA

Bodrumspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 5-2


Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA) - 
STAT: İlçe
HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx), İsmail Semih İleri (xx), Ozan Bekar (xx)
BODRUMSPOR: Egemen (xx) (Dk. 87 Yakup) Süleyman Özdamar (xxx), Orhan (xx), Muhammet (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 80 Emirhan), Süleyman Güneş (xx) (Dk. 69 Erkan x), Medeni (xxx), Ozan (xxxx), Celal (xxx) (Dk. 80 Enes), Burak (xxx) (Dk. 80 Murat), Cenk (xxx)
KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR: Mücahit (x) Ahmet (x), Tamer (xx), Can (xx), Ekrem (x) (Dk. 81 Furkan), Maksut (x) (Dk. 81 Yasin), Serhat (x) (Dk. 8 Ertuğrul x), Selim (xx), Ali (x), Şener (x), Ege (xxx)
GOLLER: Dk. 4, Dk. 53 (P), Dk. 78 ve Dk. 90 Ozan, Dk. 26 Medeni (Bodrumspor), Dk. 9 Selim, Dk. 13 Ege (1922 Konyaspor)
SARI KARTLAR: Egemen (Bodrumspor), Selim, Mücahit (1922 Konyaspor)
Misli.com 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını galibiyetle tamamlayan Bodrumspor, evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor engelini de aştı: 4-2.
Maça hızlı başlayan yeşil-beyazlı ekip 4'üncü dakikada Ozan'la öne geçti, 1922 Konyaspor 9'da Selim'le rakibine karşılık verdi: 1-1. Konuk takım beraberlik golünden 5 dakika sonra Ege ile 2-1'i yakaladı. Maçın 26'ncı dakikasında Medeni, Bodrumspor'a beraberliği getiren isim oldu: 2-2. İlk yarısı 2-2 sona eren mücadelede 53'üncü dakikada kazanılan penaltıyı Ozan gole çevirdi. Ozan bu defa 78'inci dakikada sahne alarak kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı. Gole doymayan Ozan Sol, 90'ıncı dakikada skoru 5-2'ye getirdi. Bu sonuçla Bodrumspor 38 puana yükselip Play-Off yarışında kaza yapmadı. DHA-Spor Türkiye-Muğla BODRUM
2021-02-07 15:03:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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