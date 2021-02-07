ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 98 - OGM Ormanspor: 89

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında OGM Ormanspor’u 9889 mağlup etti.



Salon: Beşkaza

Hakemler: Erşan Kartal xxx, Mehmet Serdar Ünal xxx, Serhat Büker xxx

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Johnson xxx 21, Fırat Töz xxx, Erdem İlter xxx 8, Abu xxx 11, Hasan Emir Gökalp x, Caner Ercan xx 3, Barış Hersek xx, Mustafa Baştürk xx, Cook xxx 31, Sercan Ergin xx 3, Atkins xx 16, Frazier xxx 3

Başantrenör: Alkım Ay

OGM Ormanspor: Holloway xxx 24, İsmail Yiğit Yüceer xx , Hangins xx 2, Kikanovıc xxx 10, Efe Ergin Tırpancı xx 3, Kidd xxx 10, Mert Elamdar x, Erol Can Çinko xx 16, Kadir Bayram x, Yiğit Bayram Sarıkaya x, Cevher Özer xx 6, Koof xx 16

Başantrenör: Korhan Aydanarığ

1. Periyot: 2927 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)

Devre: 5743 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)

3. Periyot: 7664 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)

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