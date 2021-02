Çağla-badem hasadı başlıyor Türkiye’nin çağla-badem merkezi Muğla’nın Datça ilçesinde ilk çağla hasadı önümüzdeki hafta başlıyor. Üreticiler, havaların mevsim normallerinde seyretmesi durumunda rekoltenin yüksek olacağını açıkladı.

Türkiye’nin doğusu karla mücadele ederken batıda hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Ege ile Akdeniz’in kesiştiği noktada bulunan ve ılıman iklimi ile dikkat çeken Muğla’nın Datça ilçesinde badem ağaçları beyaz gelinliğini giyerek çiçek açtı ve üretici ilk çağla meyvesini tüketiciye ulaştırmak için gün sayıyor.



Bir hafta sonra hasat başlıyor

15 Şubat tarihinden itibaren çağlabadem hasadının başlayacağı Datça’nın Sındı, Palamutbükü ve Yaka mahallelerinde üreticiler erkenci badem ağaçlarından ilk meyveleri toplamaya başladı. Badem ağaçları bembeyaz çiçeklerle bezenirken, erkenci türlerden Hızırşah ve Co ismini verdikleri bademler ilk ürünleri vermeye başladı.



Rekolte yüksek

Hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyrettiği Palamütbükü Mahallesi'nde Şubat ayının 20’sine kadar hava şartlarında olumsuzluk yaşanmaz ise rekoltenin geçtiğimiz yıllara oranla yüksek olduğu açıklandı. İlk çağla ürünlerinin özellikle Antalya bölgesinden ihracat yapıldığı açıklanırken, ihracat ürünü çağlanın ilk hasadının kilosu 7080 liraya kadar alıcı buluyor.



Erkenci türler meyve verdi

İlk çağla ürünü genellikle ihracata ve İstanbul ve Ankara gibi illere gönderildiğini açıklayan badem üreticisi Yaşar Çuhadar, ilk ürünün fiyatının kuru badem fiyatı ile eş değer olduğunu söyledi. Çuhadar, “Çağla 25 Şubat’tan sonra çıkar. Bunlar erkenci olan türlerdir. Bunları biz araştırıyoruz. Erkenci olarak bunların hepsinin ayrı ayrı isimleri vardır. Mesela Co bademi vardır, Hızırşah bademi vardır, Bekir bademi vardır. Bademlerin isimleri mevki olarak ve tarlasından bulunan şahıs isimleri ile adlandırılır. Er erkenci olanlar Hızırşah bademi ve Bekir bademi dediğimiz türlerdir. Bir de benim kendi bahçemde bulduğum Karıncalı badem en erkenci çağlalardır. Artık Türkiye’de kanıtlanmıştır bu. Türkiye’nin en iyi bademi Nurlu bademi, ikincisi de ak badem ve ondan sonra da sıra badem. Bunlar her sene olur. Çünkü ağacın yükü kalmıyor her sene yeniden sürgün yapar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.