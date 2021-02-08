Çağla-badem hasadı başlıyor Türkiye’nin çağla-badem merkezi Muğla’nın Datça ilçesinde ilk çağla hasadı önümüzdeki hafta başlıyor. Üreticiler, havaların mevsim normallerinde seyretmesi durumunda rekoltenin yüksek olacağını açıkladı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çağla-badem hasadı başlıyor Türkiye’nin çağla-badem merkezi Muğla’nın Datça ilçesinde ilk çağla hasadı önümüzdeki hafta başlıyor. Üreticiler, havaların mevsim normallerinde seyretmesi durumunda rekoltenin yüksek olacağını açıkladı.

İHA

Çağla-badem hasadı başlıyor Türkiye’nin çağla-badem merkezi Muğla’nın Datça ilçesinde ilk çağla hasadı önümüzdeki hafta başlıyor. Üreticiler, havaların mevsim normallerinde seyretmesi durumunda rekoltenin yüksek olacağını açıkladı.

Türkiye’nin doğusu karla mücadele ederken batıda hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Ege ile Akdeniz’in kesiştiği noktada bulunan ve ılıman iklimi ile dikkat çeken Muğla’nın Datça ilçesinde badem ağaçları beyaz gelinliğini giyerek çiçek açtı ve üretici ilk çağla meyvesini tüketiciye ulaştırmak için gün sayıyor.

Bir hafta sonra hasat başlıyor
15 Şubat tarihinden itibaren çağlabadem hasadının başlayacağı Datça’nın Sındı, Palamutbükü ve Yaka mahallelerinde üreticiler erkenci badem ağaçlarından ilk meyveleri toplamaya başladı. Badem ağaçları bembeyaz çiçeklerle bezenirken, erkenci türlerden Hızırşah ve Co ismini verdikleri bademler ilk ürünleri vermeye başladı.

Rekolte yüksek
Hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyrettiği Palamütbükü Mahallesi'nde Şubat ayının 20’sine kadar hava şartlarında olumsuzluk yaşanmaz ise rekoltenin geçtiğimiz yıllara oranla yüksek olduğu açıklandı. İlk çağla ürünlerinin özellikle Antalya bölgesinden ihracat yapıldığı açıklanırken, ihracat ürünü çağlanın ilk hasadının kilosu 7080 liraya kadar alıcı buluyor.

Erkenci türler meyve verdi
İlk çağla ürünü genellikle ihracata ve İstanbul ve Ankara gibi illere gönderildiğini açıklayan badem üreticisi Yaşar Çuhadar, ilk ürünün fiyatının kuru badem fiyatı ile eş değer olduğunu söyledi. Çuhadar, “Çağla 25 Şubat’tan sonra çıkar. Bunlar erkenci olan türlerdir. Bunları biz araştırıyoruz. Erkenci olarak bunların hepsinin ayrı ayrı isimleri vardır. Mesela Co bademi vardır, Hızırşah bademi vardır, Bekir bademi vardır. Bademlerin isimleri mevki olarak ve tarlasından bulunan şahıs isimleri ile adlandırılır. Er erkenci olanlar Hızırşah bademi ve Bekir bademi dediğimiz türlerdir. Bir de benim kendi bahçemde bulduğum Karıncalı badem en erkenci çağlalardır. Artık Türkiye’de kanıtlanmıştır bu. Türkiye’nin en iyi bademi Nurlu bademi, ikincisi de ak badem ve ondan sonra da sıra badem. Bunlar her sene olur. Çünkü ağacın yükü kalmıyor her sene yeniden sürgün yapar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 98 - OGM Ormanspor: 89
YEREL HABERLER ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye ...
Muğla için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Muğla için fırtına uyarısı
Ortaca’da örtü altı üretimde yaşanan çiçeklenme sorunu masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Ortaca’da örtü altı üretimde yaşanan çiçeklenme ...
Bodrumspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 5-2
YEREL HABERLER Bodrumspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 5-2
Bodrumspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bodrumspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor ...
Marmaris’te sahiller denetlendi
YEREL HABERLER Marmaris’te sahiller denetlendi
Suriyeli kadınının katilleri tutuklandı
YEREL HABERLER Suriyeli kadınının katilleri tutuklandı
9 yaşına giren Kutan’a yunus ekiplerinden doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER 9 yaşına giren Kutan’a yunus ekiplerinden doğum günü ...
Başkan Gürün Fethiye muhtarları ile bir araya geldi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye muhtarları ile bir araya geldi.
YEREL HABERLER Başkan Gürün Fethiye muhtarları ile bir araya ...
Hastaneden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Menteşe Devlet Hastanesi’nden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı.
YEREL HABERLER Hastaneden hırsızlık yapan şüpheliler ...
Yunus Timleri'nden motorize polis olmak isteyen çocuğa doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Yunus Timleri'nden motorize polis olmak isteyen ...
Fethiye'de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Fethiye'de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınanlar ...
Ula'da trafik polisleri kaza yaptı
YEREL HABERLER Ula'da trafik polisleri kaza yaptı
Suriyeli kadının ölümüyle ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Suriyeli kadının ölümüyle ilgili 3 kişi adliyeye sevk ...
Marmaris'te kısıtlamada giriş yasaklanan sahil yollarında denetim
YEREL HABERLER Marmaris'te kısıtlamada giriş yasaklanan sahil ...
Şok uygulamada esrar ve silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Şok uygulamada esrar ve silah ele geçirildi
Bodrumspor Play-Off aşkına
YEREL HABERLER Bodrumspor Play-Off aşkına
Cumhur İttifak'ından Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına destek veren Başkan Tokat'a tepki "Hukuk adamının tutumu hukuku ve yasaları yok saymak olmamalıdır"
YEREL HABERLER Cumhur İttifak'ından Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden ...
Otomobilin çarpıp kaçtığı hamile sokak köpeğinin 9 yavrusu öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarpıp kaçtığı hamile sokak köpeğinin 9 ...
Londra'da dil eğitimi aldı, baba ocağına dönüp zeytinyağı işine girdi
YEREL HABERLER Londra'da dil eğitimi aldı, baba ocağına dönüp ...