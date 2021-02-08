Dilencilere göz açtırmadılar

Bodrum'da, vatandaşları rahatsız eden durumlara yönelik belediye ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yetki belgesiz hurdacılık yapan şahıslar ile vatandaşların dini ve vicdanı duygularını kullanarak dilencilik yapmak suretiyle para toplayan kişilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde, yetki belgesi bulunmayan hurdacılara Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesilerek ilçe dışına gönderilirken, 2020 yılında 20 kişiye yetki belgesiz hurdacılık yaptığı gerekçesiyle işlem uygulandı. Konu üzerinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, 2021 Ocak ayında ise 19 şahıs hakkında cezai işlem uyguladı.

Dilencilere yönelik denetimlerine de ara vermeyen Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, gün içinde kavşaklarda gerçekleştirdikleri kontrollerini sürdürüyor. Sadece geçtiğimiz yıl, 98 kişinin dilencilik yaptığını tespit eden zabıta ekipleri, şahıslar hakkında Kabahatler Kanunu’ndan cezai işlem uygulayarak ilçe sınırları dışına çıkarttı.

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