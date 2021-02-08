Bodrum'da iki ayrı noktadan 17 kamyon atık toplandı



Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki iki ayrı alandan, belediye ekipleri tarafından 17 kamyon dolusu çöp, bahçe ve mobilya atığı ile hafriyat toplandı.

Bodrum Belediyesi'nin, 'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla başlattığı çevre temizliği çalışmaları aralıksız sürerken, ekipler bir yandan da bazı vatandaşlar tarafından doğal alanlara gelişi güzel atılan hafriyat, bahçe ve mobilya atıklarının toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bitez Mahallesi Balcılar mevkisi ile Gölköy Mahallesi Gölkırı mevkisinden 17 kamyon dolusu hafriyat, bahçe ve mobilya atığı toplandı. Doğadan toplanan atıklar, Peksimet ve Torbalı'daki katı atık rehabilite alanlarına götürüldü. Geçen yıl aynı iki bölgeden toplam 23 kamyon dolusu atık toplanmıştı.

Bodrum Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan, doğaya zarar veren bu tür kaçak hafriyat ve çöp dökümü yapan kişileri görmeleri durumunda belediyenin çağrı merkezine durumu bildirmelerini istedi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-02-08 16:32:11



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