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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 ölü

İHA

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 ölü

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, Kısırılar Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Tireli’nin kontrolünde seyreden 48 LL 613 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Vatandaşların kazayı 112’ye bildirmeleri üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri’nin yapmış olduğu çalışmayla sıkıştığı araçtan çıkarılan Tireli’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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