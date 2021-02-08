Hamile eşini kayalıklardan itmekle suçlanan eş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi



Tolga TAHÇI / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA´nın Fethiye ilçesinde 2,5 yıl önce kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal´ı (32), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için aşağıya ittiği suçlamasıyla tutuklanan eşi Hakan Aysal ile ilgili hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbes hapis cezası istendi.

Olay, 19 Haziran 2018 tarihinde Kelebekler Vadisi´nde meydana geldi. Semra Aysal, eşiyle birlikte gittiği kayalıklarda fotoğraf çekilirken aşağıya düştü. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri gönderildi. Aysal'ın düştüğü yere inen ekiplerinin yaptığı kontrolde, Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal´ın cenazesi İstanbul´da toprağa verildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında eşini iterek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Hakan Aysal, geçtiğimiz kasım ayında tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Aysal´ın 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede Hakan Aysal´ın, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal´a tek lehdarı kendisi olacak şekilde 400 bin lira teminat bedeli bulunan ferdi kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için Semra Aysal´ı ortalığın tenha olmasını bekledikten sonra aşağı ittiğine yer verildi. Hakan Aysal´ın, eşinin ölümünden kısa süre sonra sigorta şirketine parayı tahsil etmek için gittiği ancak soruşturma nedeniyle olumsuz cevap aldığı da iddianamede yer buldu.

Kkendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği belirtilen Hakan Aysal ile ilgili hazırlanan iddianame Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Tolga TAHÇI

2021-02-08 22:26:55



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