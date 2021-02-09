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Bu müzede 7 ton çikolata kullanıldı Muğla'daki Çikolata Müzesi ilgi görüyor

İHA

Bu müzede 7 ton çikolata kullanıldı Muğla'daki Çikolata Müzesi ilgi görüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde BodrumMilas karayolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde açılan çikolata müzesi vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Müzede çikolatadan yapılan Muğla’nın tarihi ve doğal değerlerinin yanı sıra siyaset, sanat, spor gibi alanlarda ünlü olan isimlerin portreleri de yer alıyor.
Muğla’nın Milas ile Bodrum ilçeleri arasında yer alan bir alışveriş merkezinde Çikolata Müzesi hizmete sunuldu. Uzun yıllar Belçika’da yaşayan ve katıldığı Çikolata Yarışması’nda birinci olan Mesut Kırımlı ile Milaslı genç işletmeci Onurcan Köksal’ın girişimiyle açılan Bodrum Çikolata Müzesi'nde Muğla’nın tarihi yerleri ve ünlü isimleri 7 ton çikolata ile yapılan çalışmalarla yerini aldı.

"Müzede 7 ton çikolata kullanıldı"
Müze hakkında bilgilendirmede bulunan Onurcan Köksal, “Bodrum ve Milas ağırlıklı olmak üzere Muğla’nın tüm ilçelerinde yer alan tarihi mekanlar, yapılar, Muğla’ya değer katmış kişilerin çikolatadan çalışmaları yapıldı. Müzenin oluşturulmasında 7 ton çikolata kullanıldı. Konsept açısından bölgemizde bir ilk. Müzemizi bölgemize kazandırarak çikolata ile mutlu etmeye çalışıyoruz. Zaten müzemizin içerisinde gezen insanlar günlük mutluluk hormonlarını depolayarak çıkmış oluyorlar. Sloganımız da mutluluğa giden yol. Müzemiz hafta içerisinde saat 10.00 ile 19.30 arasında hizmet vermeye başladı. Pandemi şartlarına göre açılış ve kapanış saatlerinde düzenleme yapılacak. Geniş bir alana yapılan müzemizde yer alan eserlerin erimemesi için iklimlendirme sistemi kuruldu. Belirli bir sıcaklıkta tutuyoruz ortamı. Eserlerin ayrıca belirli dönemlerde bakımları da yapılıyor. Böylelikle uzun süre bozulmadan kalabiliyor. Müzemize gelenlere aslında küçük bir Muğla turu da yaptırmış oluyoruz. Muğla’nın her ilçesine özgü tarihi ve doğal eserlerini sergiliyoruz. Önümüzdeki süreçte farklı eserlerde sergilenebilir. Müzemizin yanında ayrıca 2014 Belçika Çikolata Şampiyonu Mesut Kırımlı tarafından üretilen gerçek Belçika çikolatalarının satıldığı mağazamız yer alıyor. Belçika çikolatasının en önemli özelliği el yapımı olmasıdır. Çikolatalarımızda yüzde yüz kakaodan yapıyoruz. Katkı maddesi olan palm yağını kullanmıyoruz” dedi.

"Şehirlerin turizmine katkıda bulunuyoruz"
25 yıldır Belçika’da yaşadığını belirten Mesut Kırımlı, “Çikolata akademi üzerine ciddi bir eğitim aldım. 2014 Belçika Çikolata Yarışması’nın birincisiyim. 2014 yılından beri de Türkiye’de çalışmalar yapıyorum. İlk müzemizi Safranbolu’da hayata geçirdik. Aslında çikolata müzesi benim üniversite tezimdi. Bu tezimi ilk olarak Safranbolu’da gerçekleştirdikten sonra ikincisini Milas ve Bodrum’un ortak noktasında açıyoruz. Biz burada şehirlerin turizmine çikolata ile katkıda bulunmak istiyoruz. Çünkü Türkiye bir turizm cenneti. Ama bunun yanında çikolata ve gıdaya da dikkat çekmek istiyoruz. Gerçek çikolata insan için çok faydalı. Biz de bu gerçek çikolatanın Türkiye‘de çok az olduğunu fark ettik. Onun için buna önem veriyoruz. Biz hem turizme katkıda bulunup hem de insanların gerçek sağlıklı çikolataya ulaşması için katkı sağlamak istiyoruz. Safranbolu ve Milas Bodrum müzemizin ardından üçüncü müzemizi Bursa’da açacağız. Bursa’da ayrıca Türkiye’nin ilk ve tek el yapımı çikolata fabrikasını kuracağız” dedi.

"Avrupa'nın çikolata merkezi şu anda Türkiye"
“Bizim diğer çikolatalardan farkımız ‘mutluluğa giden yol’ sloganımız. Bir çikolatanın insan vücudunda mutluluk hormonu sağlaması için içerisindeki yağın kakao yağı olması gerekiyor. El yapı çikolatalarında sadece kakao yağı olur” diyerek konuşmasını sürdüren Kırımlı, “Dünyadaki en kaliteli çikolatalar Belçika’da üretilir. Şu anda Belçika’nın en önemli çikolata firmaları da Türkiye’de üretime başladı. Türkiye coğrafya olarak bir sıçrama noktası. Avrupa’nın çikolata merkezi şu anda Türkiye. Ama maalesef kendi toplumumuza halen daha kaliteli birinci sınıf çikolatayı yediremiyoruz. Çok yüksek fiyatlar talep ediliyor. Çikolata lüks tüketim malzemesi değildir. Herkesin tüketmesi gereken normal gıdadır. Bir kilo çikolata şu fiyat deniliyor. Pahalı bulunuyor. Ama aslında bir kilo çikolata da demek birkaç kutu çikolata demektir. Yani bir lokumla, et ile ağırlığı aynı değildir” dedi.

‘61 ile 61 Çikolata Müzesi’
Çocukların son yıllarda kremayı da fazla tükettiğine dikkat çeken Kırımlı, “Özellikle çocuklar çok fazla krema tüketiyor. Onun için palm yağı içermeyen krema da üretmeye başladık. Bizim için sağlık önemli, çikolata önemli. Çok güzel bir ülkemiz var. Her köşesi ayrı bir tarih. O değerlere de dikkat çekip, restore edilmesini sağlayıp, hem çikolataya hem de turizme katkımız olsun istedik. Ve bu projeyi geliştirdik. Projemizin adı ‘61 ile 61 çikolata müzesi’. İnşallah her ilimize bir çikolata müzesi yapacağız. İnsanların ayağına gerçek çikolatayı götüreceğiz. Çünkü bir çikolatayı alıp da bir depoya koyup uzun süre bekletemezsiniz. Gerçek çikolatanın raf ömrü maksimum 3 aydır. Onun için bizler insanların ayağına gitmeyi uygun bulduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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