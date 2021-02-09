Fethiye potada seri istiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 4 mağlubiyetin ardından evinde OGM Ormanspor'u yenerek son sıradan kurtulmak için umutlanan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın Beşiktaş Icrypex'le deplasmanda karşılaşacak. Akatlar Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin hava atışı saat 17.00'de yapılacak. Maç öncesi Beşiktaş 10 galibiyetle Play-Off yarışı verirken, ilk sezonunda 5 galibiyet alabilen Fethiye Bld düşme hattında yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-02-09 10:39:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.