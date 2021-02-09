Milas Beçin’de Bin 200 metre içme suyu hattı yenilendi

Muğla’nın Milas ilçesi Beçin Mahallesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri tarafından 2 bin metre uzunluğunda ki içme suyu hattının bin 200 metresini yeniledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahallelerde içme suyu hat yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Milas’ın Beçin Mahallesinde 2 bin metre uzunluğundaki içme suyu ana şebeke hattı yenileme çalışmaları devam ediyor. MUSKİ ekipleri 2 bin metre uzunluğunda ki içme suyu ana şebeke hattının bin 200 metresini yeniledi. Kalan 800 metrelik içme suyu hattı için çalışmalarına hız kesmeden devam eden MUSKİ ekipleri hattı kısa sürede tamamlayacak.

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