TİGEM 4 bin 700 ton portakal satışı yapacak

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Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Valencia cinsi 4 bin 700 ton portakalı ihale ile satacağını duyurdu.

Yayınlanan ilana göre; İhale 23.02.2021 Salı günü saat 14.00’de Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda AlımSatım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacağı açıklandı.

İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde, ihale 2 Mart Salı günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacağı bildirildi.

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