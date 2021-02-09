Şoka giren kaplumbağa sahile vurdu



Mehmet ÇİL / DATÇA (MUĞLA), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde `caretta caretta´ cinsi deniz kaplumbağasının sahilde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü´ne ihbarda bulundu. Yapılan kontrolde, koruma altındaki deniz kaplumbağasının ölmediği ve soğuk havadan dolayı şok yaşadığı iddia edildi. Datça'nın Hastanealtı sahilinde bu sabah yürüyüş yapan vatandaşlar, koruma altında bulunan `caretta caretta´ cinsi deniz kaplumbağasını hareketsiz gördü. Vatandaşların ihbar üzerine, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri kontrol için deniz kaplumbağasının hareketsiz yattığı sahile geldi. İlk incelemede, erkek olduğu belirlenen deniz kaplumbağasının üzerinde herhangi bir çip veya yara izi bulunmadığı görüldü. Bir süre sonra da kuyruğunu hareket ettirmeye başlayan kaplumbağanın ölmediği anlaşıldı.

`REHABİLİTASYON MERKEZİNE BİLDİRİLDİ´

Ortaca'nın Dalyan İztuzu Plajında bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine olayın bildirilmesi üzerine DEKAMER'den ekipler yola çıkarken, deniz kaplumbağası da tedaviye alındı.

DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının soğukkanlı hayvanlar olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Kaska, "Denizden çıkarılan kaplumbağada bir süre sonra belediye yetkilileri yaşam belirtisi fark etmişler. Hayvanın soğuktan şoka girmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Bu nedenle hayvanın, merkezimize getirilmesine karar verdik. Bir ekibimiz, Datça'ya giderek hayvanı alacak. Umarız yaşıyordur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-02-09 12:44:38



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