Şoka giren kaplumbağa sahile vurdu (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CARETTA CARETTA KURTULDU

Muğla'nın Datça ilçesinde, sabah saatlerinde, soğuktan şoka girmiş halde sahile vuran `caretta caretta´ cinsi deniz kaplumbağası, Dalyan İztuzu Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nden (DEKAMER) Datça'ya gelen üç kişilik ekibin müdahalesinin ardından nefes aldı ve başını hareket ettirdi. Veteriner Hekim Koray Kabadayıoğlu, kaplumbağanın tedaviye cevap verdiğini, DEKAMER'de tedavisine devam edileceğini söyledi.Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-02-09 16:38:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.