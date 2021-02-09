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Türkiye'nin salgınla mücadele başarısı, yabancıların nikah tatili taleplerini artırdı

DHA

Türkiye'nin salgınla mücadele başarısı, yabancıların nikah tatili taleplerini artırdı


Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)TÜRKİYE'de son 3 yılda dünyaca ünlü manken, sanatçı ve film yıldızlarının düğün organizasyonlarını Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye´de yapması, turistlerde talebi artırdı. Tur acentesi sahibi Donna Koçak Yörük, "Virüs salgını dolayısıyla ülkelerinde düğün organizasyonu yapamayan ve ülkemizi güvenli bulan başta İngilizler olmak üzere turistler hem tatil hem de nikah törenleri için bu yıl Marmaris'i tercih ederek ön rezervasyon talebini artırdı" dedi.
Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye, son yıllarda düğün organizasyonları için gelen dünyaca ünlü manken, sanatçı ve film yıldızlarınca tercih ediliyor. Geçen yıl koronavirüs salgınına rağmen Türkiye'yi, alınan önlemler nedeniyle güvenli bularak, gelen 2 bin yabancı uyruklu çift, Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi turistik ilçelerde hem nikah kıydı hem de tatil yaptı. Nikah töreni için bu üç ilçeyi tercih edenlerin başında, İngilizler, Ruslar, İskoçlar ile Hollanda ve Danimarka vatandaşları geldi. 2016 yılında dünyaca ünlü sanatçı, manken ve oyuncuların Türkiye'de düğün organizasyonu yapması ile taleplerin gelmeye başladığını vurgulayan bir tur acentesi sahibi ve bilgisayar yazılımı mühendisi Donna Koçak Yörük, "2009 yılından bugüne kadar yüzde 90 İngilizler olmak üzere turist getiriyoruz. Beş yıl önce Muğla'nın turistik ilçelerine gelen ünlülerle yabancı turistlerin düğün talebi arttı. 2019 yılında çoğunluğu İngiliz 150 çift için Marmaris'te nikah organizasyonu yaptık. 2020 yılında 60 çiftten rezervasyon geldi ancak koronavirüs salgınında havalimanlarının kapatılmasıyla sadece 10 çiftin nikah organizasyonunu gerçekleştirdik. Bu yıl bir anda talep patlaması oldu. Türkiye'yi güvenli ülke olarak gören başta İngiliz olmak üzere Rusya, İskoçya, Hollanda ve Danimarka'dan şubat ayında 60 çiftten nikah organizasyonu için ön rezervasyon aldık" dedi.
RESMİ EVRAK ÇİLESİ BİTMESİ TALEBİ ARTIRDI
İngiliz yetkililerle yapılan görüşmeler sonucu resmi evrakların azalması sonucu talebin arttığını vurgulayan Yörük, "Önceki yıllarda İngilizler nikah işlemleri için İzmir'e gidip, resmi evraklar için onay alınıyordu. İngiliz yetkililerle yapılan görüşmeler sonucu sadece Marmaris Belediyesi'ne başvurarak yarım gün içinde nikah işlemlerinin başlatılması büyük kolaylık oldu. İngiliz hükümeti ile yapılan anlaşma ile evrak sorunları ortadan kalktı. Böyle olunca nikah organizasyonuna İngilizler ilgi gösterdi" dedi.
BACASIZ SANAYİYE BÜYÜK KATKI
Nikah organizasyonlarının bacasız sanayiye ekonomik katkı sunduğunu söyleyen Yörük şunları ifade etti: "Bir çiftin nikahı olduğunda beraberinde en aşağı 100 kişi daha geliyor. Konaklaması, bir haftalık tatili eklenince zincirleme bir ekonomik kazanç elde ediliyor. Bu yıl ön rezervasyon yaptıran 60 çift ile 6 bin turist direkt olarak geliyor. Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi turizm merkezlerine sadece nikah organizasyonu ve beraberinde tatil için gelen turistler 1 ile 1,5 milyar ile para bırakıyor. Ülke ekonomisi için çok büyük kazanç."
AŞILAMA SEYRİNDE DEVAM EDERSE BU YIL REKORA KOŞACAĞIZ
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin ise "Aşılama seyri devam ettiği sürece bu yıl turizm sektöründe yükselişe geçeceğiz. Tatil için gelenler uygun fiyatları görünce nikah törenleri için de ön rezervasyon yaptırıyor. Dünyaca ünlü kişilerin Muğla'nın turizm şehirlerinde tatil veya nikah töreni yapması, bu organizasyonların medyada yer alması talebi artırdı. Umarım aşılama seyri iyi gider ve talep patlaması yaşarız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-02-09 18:07:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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