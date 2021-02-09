Datça'daki badem yarışmalarında dereceye girenler belli oldu



Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde 4'üncü Badem Çiçeği Festivali kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler belli oldu.

Datça'da pandemi tedbirleri nedeniyle 1214 Şubat tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek 4'üncü Badem Çiçeği Festivali kapsamında, bugün 3 ayrı kategoride, Datça Cumhuriyet Meydanı ve Cumalı Mahallesi Çeşmeköy´de yarışma düzenlendi. 'En hızlı badem kırma' yarışmasında 56 badem kıran Mesudiye Mahallesi'nden Hicran Damarlı (45) 1´inci gelerek, 1000 TL'lik para ödülünün sahibi oldu. Yaka Mahallesi'nden Yudum Demirci (20) ise 49 bademle 2'nci gelerek, 750 TL´lik ödül aldı. Cumalı Mahallesi'nden Sergül Tokuç (53) da 42 bademle 3'üncü olarak 500 TL para ödülü kazandı. 'En bakımlı badem tarlası' yarışmasının galibi ise Mesudiye Mahallesi'nden Mehmet Turp'un (44) bahçesi oldu. Turp, 1000 TL para ödülü kazandı. Mesudiye Mahallesi'nden Selen Kantarlı (24), 'en iri badem' yarışmasında bir tanesinin ortalama ağırlığı 2,85 gram olan bademiyle 1'inciliği elde ederek, 1000 TL para ödülünün sahibi oldu. Yarışmalarda çekilen görüntüler, 12 ila 14 Şubat arasında Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-02-09 18:14:39



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