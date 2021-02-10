Yaralı kargaya cerrahi operasyon Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yaralı getirilen kargaya hemen müdahale ederek hayatta kalmasını sağladı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaralı halde bulunan karga Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Yapılan muayene sonrası karganın belirli bölgelerinde ciddi yaralanmalar tespit ettiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri hemen karganın röntgenini çektiklerini, ateşli silahla yaralandığını, vücudunun çeşitli yerlerinde 3 adet saçma bulunduğunu ve kanadının da kırık olduğunu tespit ettiklerini belirttiler. Ameliyata alınan karga saçmalardan kurtarılarak müşahede altına alındı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde iyileşme süreci takip edilecek karganın tamamen iyileştikten sonra doğaya salınacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.