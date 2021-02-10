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YK Enerji dünü aydınlatıp geleceğe ışık tutuyor Yeniköy Kemerköy Linyit İşletmeleri sahaları içinde yer alan Belentepe, Hüsamlar, Mengefe arkeolojik kazı çalışmalarında çıkan bulgular, ülkemizin kültürel mirasına sahip çıkmak adına YK Enerji destekleriyle Ören Arkeopark Alanı’na taşınıyor.

İHA

YK Enerji dünü aydınlatıp geleceğe ışık tutuyor Yeniköy Kemerköy Linyit İşletmeleri sahaları içinde yer alan Belentepe, Hüsamlar, Mengefe arkeolojik kazı çalışmalarında çıkan bulgular, ülkemizin kültürel mirasına sahip çıkmak adına YK Enerji destekleriyle Ören Arkeopark Alanı’na taşınıyor.

Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Milas Müze Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Akademisyenlerinin ve yöre halkının gayret ve çabaları ile kültür varlıkları, bilimsel belgeleme ve restorasyon çalışmalarının ardından aslına uygun biçimde taşınarak Milas Ören Arkeopark Alanı’nda meraklıları ile buluşmaya hazırlanıyor.
Muğla Valisi Orhan Tavlı Arkeopark’ta incelemede bulundu
Muğla genelindeki antik kentlerdeki çalışmaları yerinde inceleyen Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş.’nin destekleriyle oluşturulan Arkeopark Alanı’nı ziyaret etti. Ziyarette, Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi, Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Yeniköy Kemerköy Linyit İşletmeleri Direktörü Muhammet Koban hazır bulundu.
Linyit madeni sahasından çıkarıldıktan sonra arkeopark alanına taşınan anıtsal mezar türlerini, tarihi zeytinyağı işliğini ilgiyle inceleyen Muğla Valisi Tavlı, Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi’den kültür varlıkları hakkında bilgi aldı.
YK Enerji’nin sponsorluğunda Milas Ören Arkeopark 7 farklı döneme ışık tutuyor
Bölgedeki arkeolojik kazıların Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. destekleriyle sürdürüldüğünü belirten Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi “kazılarda ortaya çıkarılan Erken Tunç, Geç Geometrik, Arkaik, Klasik, Helenistik, Erken Roma, Doğu Roma dönemlerine ait farklı tiplerde 75 adet mezar, dört adet zeytinyağı işliği ve iki adet konut tabanı arkeologlar tarafından kazı alanlarında bulundukları şekliyle, açık hava müzesine kurulumları yapılıyor.
Anıtsal nitelikte mezarların, mimari yapıların ve bölgenin arkeolojik mirasını yansıtan ünik örneklerin yer aldığı Milas Ören Arkeopark Alanı, bünyesinde barındırdığı eserlerle birlikte tarihin tam 7 ayrı dönemine ve 4 bin 500 yıllık bir zaman diliminde yolculuk yaptırmaya hazırlanıyor. Taşıma işlemleri tamamlanınca Arkeopark Alanı’nda, etnografik ev şeklinde düzenlenecek olan karşılama merkezi, güvenlik üniteleri ve zeytinyağı atölyesi canlandırma alanı bulunacak.” ifadelerine yer verdi.
“Ören Arkeopark Projesi; nitelik ve nicelik bakımından Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor”
Yeniköy Kemerköy Linyit İşletmeleri Direktörü Muhammet Koban ise, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. olarak kültür varlıklarının korunmasına ve turizme kazandırılmasına büyük önem verdiklerini ve bu sebeple protokolün 2013 yılından bu yana başarıyla sürdürüldüğü açıklamasında bulundu. Koban ayrıca Ören Arkeopark Projesi’nin nitelik ve nicelik bakımından Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdığına vurgu yaptı.
Muğla Valisi Orhan Tavlı’dan Ören Arkeopark’a destek sözü
Ören Arkeopark Alanı projesini ilgiyle inceleyen Muğla Valisi Orhan Tavlı, kültür turizmi için büyük önem taşıyan projenin biran önce tamamlanması için destek sunacağını söyleyerek, proje ekibine başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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