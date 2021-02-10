Milas ve Fethiye’de uyuşturucu operasyonu Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan 4 ayrı çalışmada 1’i muvazzaf askeri personel olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

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Muğla’nın Milas ve Fethiye ilçelerinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

6 parça halinde 468.72 gram toz esrar, 5 parça halinde 13.21 gram metamfetamin, 2 parça halinde 16.18 gram eroin, 12 adet A4 kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde, 4 parça halinde 28.15 gram esrarın ele geçirildiği çalışmalarda 10 şüpheliden 1’i muvazzaf askeri personel, 1’i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 3’ü gözaltın alındı.

Şahısların ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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