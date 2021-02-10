Bisiklet Kenti Ula’ya bisiklet yolu Bisiklet Kenti olarak bilinen ve 5 bine yakın bisikletin bulunduğu Muğla’nın Ula ilçesine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bin 900 metre bisiklet yolu yapıyor.

Türkiye’de en fazla bisiklet kullanımının olduğu ilçelerden biri olan Muğla’nın Ula ilçesinde her evin önünde bir bisiklet bulunuyor. Merkez nüfusu 5 bin 600 olan ilçede 5 binin üzerinde bisiklet bulunuyor. Bisiklet kenti olarak bilinen Muğla’nın Ula ilçesinde ulaşımda 7’den 70’ye herkes bisiklet kullanıyor.

Ula’ya Bin 900 Metre Bisiklet Yolu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula’da kanalizasyon ve yol çalışmalarının yanı sıra bisiklet yolu yapımına başladı. Ula’nın Cumhuriyet Caddesi ve Gökalp Gündüz Caddesinde Büyükşehir Belediyesi bin 900 metre bisiklet yolu yapıyor.

İl Genelinde 33 Kilometre Bisiklet Yolu Yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde 13 ilçede bugüne kadar 33 kilometre bisiklet yolu yaptı. Ekipler Muğla’nın ilçelerinde bisiklet yollarının arttırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Gürün; “Bisiklet kullanmak özgürlüktür”

Bisiklet kullanımının sosyal hayat ve sağlık için önemli olduğunu vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün vatandaşları bisiklet kullanımına teşvik etmek, sevdikleri ile sağlıkla pedal çevirmeleri için bisiklet yollarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Başkan Gürün; “Tertemiz havası, mükemmel doğası ile Muğla’nın güzelliklerini en iyi anlayabileceğimiz ulaşım aracı kuşkusuz bisiklettir. Pedala tam gücümüzle yüklenerek bu güzellikleri keşfetmek, tertemiz havayı içimize çekmek ve en önemlisi sağlığımız için bisiklet kullanmanın çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. Şehir içi trafiğinde de bisiklet kullanmak isteyen hemşehrilerimiz için bugüne kadar 33 km bisiklet yolu yaptık. Muğla’mızın şirin ilçesi Ula’da da bisiklet yolu çalışmalarımız devam ediyor. En çok bisiklete sahip ilçelerimizden biri olan Ula’ya bisiklet yollarımız çok yakışacak.” dedi.

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