Muğlaspor - Sultanbeyli Belediyespor: 1-1

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Aykut KURT / MUĞLA, (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Halil Erdoğan (xxx), Emrah Uluçay (xxx), Nezihi Aytar (xxx)

MUĞLASPOR: Barış (xx) Süleyman (xxx), Bülent (xx), Muhammet Mustafa (x), Taner (xxx), (Dk. 81 Altan x), Emre Yıldırım (xx), İbrahim Can (x) (Dk. 49 Ömer xx), Fatih (xxx), Burçin (xxx), Emre Okur (xxx) (Dk. 72 Muhammed Emel x), Volkan (xx) (Dk. 81 Atakan x)

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Burak (xxx) Samet (x) (Dk. 64 Muhammet Enes xxx), Emrah (xxx), Kadir Samet (xxx), Taner (xx), Sinan (x) (Dk. 77 Nurullah xx), Barış (xxx), İskender (xx), Uğurcan (xx), Vedat (xxx), Bülent (xx) (90+6 Muhammet Ali)

GOLLER: Dk. 10 Emre Okur (Muğlaspor) Dk. 90 Emrah (Sultanbeyli Bld)

SARI KARTLAR: Muhammet Mustafa, Taner, Fatih, Muhammed Emel (Muğlapor) Vedat, Taner, Bülent (Sultanbeyli Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Muhammet Mustafa (Muğlaspor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon çıktığı 18 maçta aldığı tek galibiyetle düşme hattında son sıradan kurtulamayan Muğlaspor, evinde en yakın rakibi Sultanbeyli Belediyespor'la öne geçtiği karşılaşmada berabere kaldı: 1-1. Muğla Atatürk Stadı'ndaki mücadelede Emre'nin 10'uncu dakikadaki golüyle öne geçen yeşil-beyazlı ekip, 90'ıncı dakikada Emrah'ın golüne engel olamadı. Muğla'da Muhammet Mustafa 90+4'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu skorla 10 puanla son sıradan çıkamayan Muğlaspor, kurtuluş hattının 12 puan gerisinde kalarak umutlarını şimdiden azalttı.

4'üncü dakikada Muğlaporlu Taner'in yaklaşık 25 metreden sert şutu üstten az farkla auta çıktı.

10'uncu dakikada Muğlaspor aradığı golü Emre ile buldu. Sultanbeyli Belediyespor ceza alanı içinde oluşan karambolde Emre'nin plasesi kaleci Burak'ın bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-0.

90'ıncı dakikada skor eşitlendi. Sultanbeyli Belediyesporlu Emrah'ın ceza yayı üzerinden gelişine vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

90+4'üncü dakikada maçın hakemi Halil Erdoğan'a itiraz eden Muğlasporlu Muhammet Mustafa ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maç 1-1 sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Muğla Aykut KURT / MUĞLA, (DHA)

2021-02-10 15:37:41



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