Başkan Oktay, sinema oyuncusu Karındaş ile görüştü

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, hastanede tedavi gören usta tiyatro sanatçısı Altan Karındaş’ı ziyaret etti.

Çok uzun yıllar Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde kalan Karındaş’a geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, “En kısa sürede iyileşip aramıza dönmenizi bekliyoruz” dedi.

Marmaris’te yaşayan Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncusu Altan Karındaş, ileri yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da usta oyuncuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uzun yıllar Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde kalan ve son birkaç aydır Turunç’a yerleşen Karındaş; 2019 yılında Marmaris Belediyesi’nin 10 Kasım filminde oynamıştı. Ziyarette Marmaris sakinlerinin sevgi ve selamını ileten Oktay, “Neşesinden bir şey kaybetmeyen Altan Teyzemizin bir an önce iyileşip yeni filmler için aramıza dönmesini bekliyoruz” dedi. Usta oyuncu ise en kısa sürede iyileşeceği sözünü verdi.

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