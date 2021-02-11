Fethiye dipten kurtulamadı

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FETHİYE, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda ilk haftadan beri düşme hattından kurtulma savaşı veren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, OGM Ormanspor galibiyetinin ardından çıkış fırsatı olarak gördügü Beşiktaş deplasmanında 76-65 kaybetti. 21 haftada yalnız 5 galibiyet alabilen, hiç üst üste 2 maç kazanamayan Fethiye Belediyespor, kalan 9 karşılaşmada lige tutunmaya çalışacak.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-02-11 10:10:50



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