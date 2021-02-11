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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosikletli genç kendine çarpan sürücüyü dedektif gibi arıyor

İHA

Motosikletli genç kendine çarpan sürücüyü dedektif gibi arıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosikletli genç, kendisine çarpıp kaçan otomobil sürücüsünü arıyor. Kaza anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Cevat Şakir Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde Gümbet istikametine doğru seyreden Efe Peker idaresindeki motosiklete, ara sokaktan Hoca Ahmet Yesevi Sokak’a çıkan bir otomobil çarptı. Çarpışmanın ardından motosikletiyle birlikte metrelerce savrulan Efe Peker, asfalt zemine düştü. Plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, kaza sonrası hiç durmadan bölgeden uzaklaştı. 21 yaşındaki genç, elinden ve ayak bileğinden yaralandı. Kaza yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ambulansıyla hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı. Kaza anı, bölgede faaliyet gösteren bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kendisine çarpan sürücüyü arıyor
Kazazede Efe Peker hastaneden taburcu olur olmaz kendisine çarpan otomobili ve sürücüsünü aramaya koyuldu. Yaşadığı kaza ile ilgili açıklama yapan Efe Peker, şunları söyledi:
“Yukarıdan geliyordum, araç şuradan çıktı. Bana çarptı. Ben kurtarmaya çalıştım, kurtaramadım. Düştükten sonra arkama baktığımda adam kaçıyordu. Burada beyin kanaması yaşasam adam beni ölüme terk edip gitti. Sağ olsun çevreden geçen vatandaşlar yardımcı oldu. Yani insanlık bitmiş. Bir sürü kamera var. İnşallah şahıs bulunur. Benim elimde, ayak bileğimde çatlak var. Hastaneden raporlarımı aldım zaten. Emniyete de teslim ettim. Kaza olabilir, trafikte Türkiye’de milyonlarca kaza oluyor ama adamın bu yaptığı hareket hiç hoş değil. İnşallah en kısa zamanda yakalanır, gereken şeyler de uygulanır diye umut ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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