Kelebekler Vadisi'nde hamile eşini sigorta parası için kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, hakim karşısına çıktı (2)



'ADALETE İNANIYORUZ'

7 aylık hamile eşi Semra Aysal´ı (32), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için kayalıktan iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal´ın Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmanın ardından genç kadının ailesinin avukatı Kerem Özgen açıklama yaptı. Özgen, "Dava dosyası kapsamında toplanmaya devam edecek deliller için ara kararlar verildi. Sanığın da tutukluluk hali devam edecek. Sanığın ifadelerinde çelişkiye düştüğü, bu aşamadan sonra da tutarsız ifadeler vereceğini düşünüyoruz. Tüm deliller kadın cinayeti işlendiğini gösteriyor. Burada kadın cinayetlerinin yeni bir boyutunu yargılamaya başladık. Sanık yalnızca eşini değil, karnındaki çocuğu da öldürmüştür. Kesin hüküm verilinceye kadar bekleyeceğiz" dedi.

Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu ise, "En başında beri büyük şüphe içindeydik ve o yolda ilerledik. Deliller ışığında baktığımızda bu önceden planlanıp, tasarlanmış bir kadın cinayetidir. Adalete inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Tolga TAHÇI / FETHİYE (Muğla), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Tolga TAHÇI

2021-02-11 16:10:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.