İnşaat ve şantiyelere şok baskın

Bodrum Belediyesi Kovid19 salgını ile başlattığı mücadele kapsamında Zabıta ekipleri ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ile birlikte yarımada genelinde inşaat ve şantiyelerde pandemi denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta ve İSDEM ekipleri ilçe genelinde düzenli olarak gerçekleşen denetimlerde inşaat ve şantiyeleri tek tek denetledi. Salgın yayılımının kontrol altında tutulması, salgından korunmanın temel prensipleri olan hijyen, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirtilen tedbirler kontrol edildi. Ekipler, özellikle maske, mesafe, izolasyon, hijyen gibi ihlallerde, gerekli uyarıları yaptı. Kurallara uymayan işyerlerine cezai işlem uygulandı.

Başkan Aras: "Şantiyelerde denetimler artacak"

Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras, salgın tehdidinin sürdüğünü ve kalabalığın yoğun olduğu inşaat şantiyelerinde denetimlerin sıklaşacağını belirterek şunları söyledi: "Salgın halen tehdit olmaya devam ediyor. Bir dönem çok iyi gidiyoruz ama son dönemlerde vakalarda artış var, özellikle şantiyelerde artış var. Pazaryerleri kalabalık tabi buralarla ilgili denetimlerimizi devam ettireceğiz. Polisimiz, jandarmamız, zabıtamız, muhtarlarımız herkes şu anda bu denetimlerle ilgileniyor. Şantiyelerimizi de sıkı bir denetimle denetleyeceğiz. Bu konuda özellikle Bodrum'da inşaat sektöründe çok ciddi bir faaliyette olduğunu da düşünürsek önlemlerini almaları konusunda ben buradan kendilerine bir uyarı gönderiyorum."

Öte yandan, Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimlerde bazı ürünlerin fiyat etiketleri tutanak altına alınarak, işletmelerden bir hafta içerisinde alışsatış faturalarını Ticaret İl Müdürlüğüne ibraz etmeleri istendi. Hazırlanan denetim raporları Ticaret Bakanlığı'na gönderilerek haksız fiyat artışı olup olmadığı yönünde inceleneceği belirtildi.



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