Dalaman’da bir çiftlik karantinaya alındı Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir koyun çiftliğinde hayvanlarda görülen çiçek hastalığı sonrası çiftlik karantinaya alındı

Muğla’nın Dalaman ilçesi kırsal Narlı Mahallesi'nde ihbarı mecburi bir hastalık olan çiçek hastalığı görülmesi üzerine bir çiftlik, ekipler tarafından karantinaya alındı.

İşletmede bulunan yaklaşık 50 adet koyunda 40 derece ve üzeri ateş, deri yüzeyinde tüysüz bölgeler ve deride kızarıklık, şişliklerin olduğu görüldü. Durum üzerine Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dalaman İlçe Tarım Orman Müdürlüğü teknik personelleri harekete geçti. Hastalık belirtisi gösteren hayvanlar derhal ayrı bir bölgeye alındı. İşletmedeki diğer hayvanlara da koruyucu aşılama yapıldı. Kesin teşhis için Bornova Veterinerlik Araştırma Enstitüsüne gönderilen numunelerin pozitif çıkması üzerine söz konusu işletme karantinaya alındı.



Koyun ve keçilerde çiçek hastalığı

Koyun ve keçilerde çiçek hastalığı ailesine tabi viral (virüs yayılması) bir hastalıktır ve ihbarı mecburidir. Hastalık virüsü çürümeye, asit ve alkali koşullara dirençli, kuru kabuklarda yıllarca, yünde 2 ay ve bulaşık yüzeylerde 6 ay canlı kalabilir. Hastalığın önlenmesinde dezenfeksiyon işlemi önemlidir.

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