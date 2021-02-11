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Seda Sayan'ın eniştesi motosiklet kazasında ağır yaralandı, ünlü şarkıcı sevenlerinden dua istedi

DHA

Seda Sayan'ın eniştesi motosiklet kazasında ağır yaralandı, ünlü şarkıcı sevenlerinden dua istedi


Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), (DHA)ŞARKICI Seda Sayan'ın Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan eniştesi Coşkun Yıldız, motosikletiyle geçirdiği kazada ağır yaralandı. Sayan, sosyal medya hesabından ablası Nursel Yıldız´ın eşi Coşkun Yıldız için dua istedi.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan, şarkıcı Seda Sayan'ın ablası Nursel Yıldız´ın eşi Coşkun Yıldız, 9 Şubat Salı akşamı bir otomobilin motosikletine çarptığı kazada ağır yaralandı. Yıldız tedavi altına alınırken, Seda Sayan, sosyal medya hesabından "Allah'ım mucizeni versin. Melek kalpli adam. Sadece dua istiyoruz sevenlerinden" yazılı mesajı paylaştı.
Seda Sayan, ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile 2 yıl önce Ören Mahallesi'nde bir villa ile restoran alarak işletmecilik yapmaya başlamıştı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ
2021-02-11 17:34:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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