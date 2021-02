Öz kızına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen baba tutuklandı

Aykut KURT/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, kızı M.G.'ye (23) yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen T.G. (54), kızının şikayeti üzerine 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Baba evinde silah ve ölüm tehdidiyle yıllarca istismara maruz kaldığı iddia edilen genç kızın olayı anlattığı aile fertlerinin de 'düzenimiz bozulmasın' diyerek sessiz kaldığı öne sürüldü. Genç kız için geçici koruma ve güvenli barınma kararı alınırken, aile bireyleri için de uzaklaştırma talep edildi.

Menteşe ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi M.G., babası T.G. tarafından lise yıllarında cinsel tacize, son iki yıldır da silahla tehdit edilerek cinsel saldırıya uğradığını ileri sürerek, polise şikayette bulundu. T.G., öz kızının şikayeti üzerine 18 Ocak'ta gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.G., 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanıp, cezaevine gönderildi. M.G. hakkında gizlilik, geçici koruma ve güvenli bir konutta barınma kararı alındı. Diğer aile bireyleri için de uzaklaştırma kararı talep edildi. Öz babası tarafından lise yıllarından bu yana cinsel tacize maruz kaldığını, son 2 yıldır da babasının hem cinsel saldırı hem de silahla tehdidine maruz kaldığını anlatan M.G., "Ölümle tehdit edildiğim için maalesef hiç kimseye anlatamadım. Bundan 2 ay önce anneme ve ablalarıma yaşadıklarımı anlattığımda, hepsi birlik olup, bu olayın üstünü kapattılar. Normal yaşantılarına devam edip, 'düzenimiz bozulmasın' dediler. Her şeyi açıkça anlatmama rağmen herhangi bir destek göremedim. Hatta şikayet etmemem konusunda direttiler" dedi.

'KENDİ ODAMDA BİR BUÇUK AY KİLİTLİ KALIP, HAPİS HAYATI YAŞADIM'

M.G., ailesinin kendisine inandığını, hatta ablasının, 'Ben zaten bunu bekliyordum. Başımıza böyle bir şey gelmesinden korkuyordum' dediğini ama buna rağmen kendisine destek olmadığını ileri sürdü. Olayı ailesine anlatmasının ardından güvende hissetmediği ve daha fazla zarar görmemek için kendisini odasına kilitlediğini belirten M.G., "Odamda, 1,5 ay kilitli kalıp, hapis hayatı yaşadım. Büyük ablam da 'Bana da bazı cinsel tacizleri oldu' diye söylemişti. Bunu annem de biliyordu. Geçmişte olmuş ama ben söyleyince yeni açıkladı. Bunun üzerini de yıllar önce kapatmışlar. Annem, büyük ablamla benim başıma gelenleri bildiği halde sustu" diye konuştu.

'KARDEŞİMİN GELECEĞİNDEN ÇOK ENDİŞELİYİM'

M.G. evde olan diğer ablasının da başına benzer şeyler geldiğinden şüphelendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Büyük ablam, 'Bu kadarını beklemiyordum' diye bir ifadede bulunmuş. Annem, 'Zaten hissetmiştim' diye tepki veriyor. Hepsi bekliyormuş. 8 yaşındaki küçük kardeşimin geleceğinden çok endişeliyim. Onun da aynı şeylere maruz kalmasından korkuyorum. Zaten benim şikayette bulunmamdaki en büyük cesaret kaynağım onun da bunu yaşamamasıydı. Artık dayanamayıp, 18 Ocak'ta polise şikayette bulundum" dedi.

Can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten M.G.., akrabaları tarafından kendisinin ve çevresindeki insanların sürekli tehdit edildiğini iddia etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yardım beklediğini dile getiren M.G., "Bu olaylardan sonra evleneceğim, sevdiğim insanı da kaybettim ve yapayalnız kaldım. Akrabalarım tehdit ediyor. Koruma kararlarım çıktı. Devletin kanunları var. Mecbur kalmadıkça zaten çıkmamak istiyorum. Tüm bu yaşananların benim suçum olmadığını, benimle aynı kaderi paylaşan mağdurların da suçu olmadığını biliyorum. Artık bu tarz şeyleri, tehdit edilseler bile şikayet etsinler. Devlete sığınıp o yapan şahısları ifşa etsinler istiyorum. Yasalar var" ifadelerini kullandı.

'KİMSE SESSİZ KALMAMALI'

M.G., kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Benim gibi silahla, ölümle tehdit edilseniz dahi polise şikayet ettiğiniz an zaten gerçekler açığa çıkıyor ve yalnız kalmıyorsunuz. Yapan kişi cezasız kalmıyor. Cezası kesinlikle hafifletilmemeli. Bana yaşattığı hem psikolojik hem de cinsel bütünlüğü bozduğu zararlarından ötürü olabilecek en ağır cezayı almasını istiyorum. Kimse sessiz kalmamalı. Bana hep 'Kimse sana inanmaz. Seni öldürürüm' diyerek, yıllarca istismarda bulundu."

'NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI VE SİLAHLA ÖLÜMLE TEHDİT' SUÇUNDAN DAVA AÇILMASINI BEKLİYORUZ'

M.G.'nin avukatı Alev Öztürk de müvekkilinin şikayetinden sonra savcılığın başlattığı soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Şikayetin hemen ardından şüphelinin ve diğer bilgi sahibi insanların ifadeleri alındıktan sonra savcılığın şüpheliyi 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk ettiğini anlatan Öztürk, "Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce de şüpheli 20 Ocak'ta tutuklandı. Şu an hala tutuklu. Soruşturmanın çok uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz. Zaten toplanacak deliller toplanmış, alınacak ifadeler alınmış durumda. Kısa sürede 'nitelikli cinsel saldırı ve silahla ölümle tehdit' suçundan dava açılmasını bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Aykut KURT

