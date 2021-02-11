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Muğla'nın Yatağan ilçesinde 4 dönem (19992019) Belediye Başkanlığı yapan Hasan Haşmet Işık yaşamını yitirdi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 4 aydır korona virüs tedavisi gören Işık, yoğun bakımdan çıktıktan sonrası kalp krizi geçirmiş ve tekrar yoğun bakıma alınmıştı. Hasan Haşmet Işık, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Işık’ın cenazesi yarın saat 15:30’da Yatağan Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından saat 16:00’da Yatağan Şehir mezarlığında toprağa verilecek.

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