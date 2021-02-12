Başkan Gürün’den ‘Sevgililer Günü’ mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 14 Şubat Sevgililer Günü için kutlama mesajı yayımladı.

Sevmek, sevilmek gibi hislerin günlerle sınırlanamayacak kadar özel duygular olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün sevginin, hoşgörünün ve güler yüzün yüzlerde ve gönüllerde her zaman olması gerektiğini söyledi ve sevgiyi ömrüne katık eden herkesin sevgililer gününü kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Sevmeyi, sevilmeyi, aşkı, hoşgörüyü en güzel tarif eden kuşkusuz bu duyguyu en yoğun yaşayıp kelimelere döken şairler ve halk ozanlarıdır. Yunus Emre’nin; “Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir, cihan alem herkes bilsin ki en büyük ibadet sevebilmektir.” Mevlana’nın; “Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın.” Nazım Hikmet’in de “Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi, geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi” dizeleri bunlardan sadece birkaçı olsa da bizlere sevginin gücünü ve aslında birçok sorunun da çaresinin sevgi olduğunu anlatır. Sevgi ve hoşgörü dilinin barışa, kardeşliğe, farklılıklarımızla bir arada mutlu mesut yaşamaya açılan kapı olduğunu düşünürsek bugün yaşadığımız birçok sorunun sevgisizlikten ve sevgiyi unutan yöneticilerden kaynaklandığını anlayabiliriz. İnsanlar yaşamlarının her evresinde sevgiye ihtiyaç duyarlar. Bir bebeğin ağladığında annesine, sınırda vatan nöbeti tutan askerin yârine, gurbetteki bir insanın sılaya, hiç görmese de yaptıklarıyla bir milletin kaderini değiştiren Atatürk’ümüze duyulan da sevgidir. Sevginin, birbirimize sarılıp, görüşerek hasret gidermenin kıymetini pandemi döneminde daha iyi anlıyoruz. Sevdiklerimizi korumak için onlara sosyal mesafelerle yaklaşıyor, ya da uzun bir dönem görüşemiyor, birbirimizi özlüyoruz. Evladına sarılamayan fedakar sağlık çalışanlarımızın emekleri, bizlerin de dikkati, özeni, kurallara uyması ile bugünleri birlikte aşacağız. Tekrar eski günlerdeki gibi belki de daha fazla özlemle birbirimize sarılacak, kucaklaşacağız. 14 Şubat Sevgililer Günü’nü tüm yıla yayarak, sevginin, hoşgörünün, güler yüzün mutluluk, umutla tüm dünyayı sardığı, barış ve kardeşliğin de gücüyle yüzlerin hep güldüğü, doğaya ve doğa üzerinde yaşayan bütün canlılara sahip çıktığımız yarınlar diliyor, Sevgililer Günü’nüzü kutluyorum” dedi.

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