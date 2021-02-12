7 göçmen kurtarıldı Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına geri itilen 7 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Muğla’nın bodrum ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen 7 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Türk sahil güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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