Köyceğiz’den çalınan otomobil Denizli’de bulundu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden çalınan bir otomobil polisin yaptığı çalışma sonucunda, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 08 Şubat günü gece saatlerinde Gülpınar Mahallesinde G.K.’ye ait otomobil çalındı. Köyceğiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri otomobil hırsızlığı üzerine çalışma başlattı. Saatlerce kamera incelemesi ve yapılan araştırma neticesi aracın Denizli’nin Acıpayam ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçen Suç Araştırma Soruşturma Bürosu, aracın olabileceği adresleri tespit ettirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde aracın Acıpayam Ucarı Mahallesi Yaka Mevkiinde plakaları sökülerek terk edilmiş vaziyette olduğu Jandarma görevlilerin çalışmaları ile tespit edildi. Olayın şüphelisi Y.K. isimli şahsı kamera incelemeleri sonucu tespit eden Köyceğiz polisi şahsı Gelişim Mahallesi’nde yakaladı. Şahıs alınan ilk ifadesinde aracı kendisinin çaldığını kabul ederken, hakkında gerekli adli işlemlere başlandı.

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