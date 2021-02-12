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Başkan Oktay; "Restoranlar 'güvenli sertifika' ile açılabilir"

İHA

Başkan Oktay; "Restoranlar 'güvenli sertifika' ile açılabilir"

CHP Milletvekili Suat Özcan ile birlikte esnafı gezen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, restoranların ‘güvenli sertifika ve HES kodu sorgulaması’ ile hizmete açılabileceğini söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçeyi ziyaret eden CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ve CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ile birlikte esnafı dolaştı. Pandemiyle döneminde esnafın büyük özveri gösterdiğini söyleyen Oktay, kurallara uyulması için yine uyarılarda bulundu. Oktay vatandaşlara da esnafa katkı için alışverişlerini yerel esnaftan yapma çağrısında bulundu. Restoranların kapalı olması nedeniyle yüz binlerce kişinin ekonomik darboğazda olduğunu dile getiren Oktay, restoranların otellerdeki gibi güvenli turizm sertifika uygulaması ve HES kodu sorgulaması ile hizmete açılabileceğini ifade etti.

Belediyenin yaptığı hizmetleri de anlatan Oktay, fen işleri ekiplerinin ilçenin her noktasında çalışmalara devam ettiğini söyledi. Otopark sorunu ile ilgili önemli adımlar attıklarını da ifade eden Oktay, kasım ayı başında ilk kazmanın vurulacağını açıkladı. Milletvekili Suat Özcan da pandemi nedeniyle esnafın büyük sıkıntılar yaşadığına dikkat çekerek, “HES kodu sorgulaması, masa aralıklarının daha arttırılması, denetim mekanizmasının genişletilmesi ile bu restoranlar da açılabilir. Hükümetin bu noktada acil bir çözüm bulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Milletvekili Suat Özcan ile birlikte Marmaris Halk A.Ş bünyesinde yeni açılan Halk Kaferterya’yı da ziyaret etti.

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