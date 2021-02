Başkan Oktay'dan 'Sevgililer Günü' mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 14 Şubat Sevgililer Günü için kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, yılın sadece bir günü değil tüm günlerinde sevginin, hoşgörünün, güler yüzün tüm insanlık için ortak bir dil olması gerektiğini vurgulayan Başkan Oktay şu ifadeleri kullandı; “Ne yazık ki içinde bulunduğumuz salgın nedeniyle sevdiklerimizle eskisi kadar yan yana, bir arada, yakın olamıyoruz. Ama sevgi; umuttur, sabırdır, emektir, hayattır. İnanıyorum ki en kısa zamanda bu salgının üstesinden hep birlikte geleceğiz. Biz yine hayatımızın her alanında, her zaman sevgiyi egemen kılmalıyız. Bir şeye sevgi ile bağlanmak, onu sevmek verilebilecek değerlerin en büyüğüdür. 14 Şubat günü bizim için bir fırsat olsun, sevgilerimizi paylaşalım ve çoğaltalım. Ortak aşkımız Marmaris için sevgiyle, özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Sevginin her zaman paylaşıldığı bir dünya dileğiyle 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum.



