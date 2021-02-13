AK Parti Muğla Kadın Kolları Başkanı Doğru, “Hedefimiz siyasete kadın elinin daha çok değmesi”

AK Parti Muğla Kadın Kolları’nın 6. Olağan Kongresi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Marçalı Doğru, “Hedefimiz siyasete kadın elinin daha çok değmesi. Siyasetinde kadın nezaketine, kadının zarafetine, hoşgörüsüne ve aklına ihtiyacı var. Kadınlarımız siyasette ne kadar çok yer alırsa, siyaset o kadar daha kaliteli olacaktır” dedi.

Kongre divan üyelerinin yerini almasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesinin ardından programın açılış konuşması İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine atanan Duygu Pınar Marçalı Doğru tarafından yapıldı.

2023 yılı hedeflerine doğru ilerlerken, üstlenmiş olduğu İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinin öneminin farkında olduğunu dile getiren Doğru, “Ne denli zorlu bir sürecin beni beklediğini ve üstlendiğimiz sorumluluğun ne kadar ağır olduğunun bilincindeyim. ‘Kadınlar siyasetin öznesidir’ diyerek bizlere değer veren Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a layık olabilmek adına yollara düşmek, gönüller kazanmak, yüreklere dokunmak, sevinenle sevinmek, üzüntüleri paylaşmak hep birlikte Muğla olmak esas amacımızdır. AK Parti sevginin, hoşgörünün, uzlaşmanın buluştuğu, tüm renklerin alabildiğince dostluğa, arkadaşlığa ve kardeşliğe boyandığı yerin adresidir. Bizler gönüller kırmaya değil, gönüller yapmaya geldik. Biz geleceğimizi kurmaya, yarınlarımızı inşa etmeye geldik” dedi.

Yapılan konuşmaların, okunan mesajların ve faaliyet raporlarının ardından AK Parti Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Marçalı Doğru yönetimindeki yeni yönetim kurulu üyelerinin isimlerinin yer aldığı listenin oylaması yapıldı.

AK Parti Muğla İl Kadın Kolları’nın yeni yönetim kadrosu şu isimlerden oluştu:

Yönetim kurulu asil: Ayşe Kuzluk, Belma Şener, Biray Özçelik, Bircihan Korkmaz, Canan Şahan, Cevriye İnce, Çiğdem Kocabaş Akkoç, Ebru Uslu Kocabaş, Emek Söyler, Emine Demirel, Fadime Turan, Fatma Çiftçi, Fatoş Eraslan, Feray Çelik, Firdevs Aktaş, Gamze Erbay, Gönül Pala, Gülen Tekoğlu, Gülpınar Kazcı, Gülşah Soğancı, Hatice Özdil, Lilay Erkaleli, Mehtap Kaya, Melahat Akman, Muradiye Kapız, Nazan Koçer, Nehir Kalender, Nesime Emecen, Netife Beşok, Nezaket Çağlar, Nihal Aydoğan, Nurdan Kolcuoğlu, Nüşin Mertkan, Olcay Çen, Özge Sultan Şener, Pembe Torçun, Pınar Karatepe, Saide Kaya, Saliha Keskin, Selma Taşkın, Sevil Keser, Sultan Ekşi, Şerife Susamcı, Şükran Şabapoğlu, Tennur Boz, Ülkü Yılmaz, Yasemin Kırdı, Zehra Karabatak, Zehra Özentürk.

Büyük kongre delege adayları:

Duygu Pınar Marçalı Doğru, Ümmühan Toksöz, Güler Erkan, Güler Gökbel, Gülcan Şahin, Ayşegül Töredi, Gülhanım Boz, Sevda Akpınar, Zeynep Yalçınsoy, Emel Atabey, Türkan Karslıoğlu, Gülçin Köseoğlu

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