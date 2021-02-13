Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti

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Selçuk AKBAŞ / MİLAS (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Milas ilçesinde yalnız yaşayan Saniye Jale Karslı (71), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Boğaziçi Mahallesi Feza Sitesi'nde yalnız yaşayan Saniye Jale Karslı'nın evinde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı gören site sakinleri itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerini aradı. İhbar üzerin gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ancak içeride Karslı'nın cansız bedeni bulundu. Jandarma, soruşturma başlatırken, yangına elektrikli ısıtıcının neden olduğu tahmin ediliyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ

2021-02-13 13:31:37



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