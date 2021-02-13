Yanan evde mahsur kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanan evde mahsur kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

İHA

Yanan evde mahsur kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Milas’ın Boğaziçi Mahallesi’nde bulunan yazlık bir sitede çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı kadın feci şekilde yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcılığınca el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangın itfaiyenin yoğun çabaları sonucu söndürüldü.
Yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana ageldi. Mahallede bulunan yazlık bir sitedeki evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu Muğla Büyükşehir İtfaiyesine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaptığı müdahale ile evdeki yangın kontrol altına alındıktan sonra evin içinde yapılan incelemede 71 yaşındaki Saniye Jale Karslı’nın cansız bedeni bulundu.
Çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaşamını yitiren Karslı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını ...
Datça'da badem ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER Datça'da badem ağaçları çiçek açtı
Köyceğiz’de Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yaptı
Seydikemer’de 351 Bin metre sulama kanalı temizlendi
YEREL HABERLER Seydikemer’de 351 Bin metre sulama kanalı temizlendi
Oğlu askere gidince yerine annesi doğalgaz tesisatçısı oldu Oğlu askere gittikten sonra eşi doğalgaz tesisat ustası bulamayan 42 yaşındaki Hülya Çetin, eşine yardımcı olmak için doğalgaz tesisatçılığına başladı
YEREL HABERLER Oğlu askere gidince yerine annesi doğalgaz ...
AK Parti Muğla Kadın Kolları Başkanı Doğru, “Hedefimiz siyasete kadın elinin daha çok değmesi”
YEREL HABERLER AK Parti Muğla Kadın Kolları Başkanı Doğru, ...
Milas’ta 7 bin 105 öğrenci Pazartesi günü eğitime başlıyor
YEREL HABERLER Milas’ta 7 bin 105 öğrenci Pazartesi günü eğitime ...
Başkan Oktay'dan 'Sevgililer Günü' mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oktay'dan 'Sevgililer Günü' mesajı
Minibüs ile kamyonet çarpıştı 4 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ile kamyonet çarpıştı 4 yaralı
Datça Badem Çiçeği Festivali başladı
YEREL HABERLER Datça Badem Çiçeği Festivali başladı
Datça'da 4'ncü Badem Çiçeği Festivali başladı
YEREL HABERLER Datça'da 4'ncü Badem Çiçeği Festivali başladı
Başkan Oktay; "Restoranlar 'güvenli sertifika' ile açılabilir"
YEREL HABERLER Başkan Oktay; "Restoranlar 'güvenli sertifika' ile ...
Köyceğiz’den çalınan otomobil Denizli’de bulundu
YEREL HABERLER Köyceğiz’den çalınan otomobil Denizli’de bulundu
Jandarmadan kaçamadı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından ‘Tasarlayarak öldürme’ suçundan kesinleşmiş hükmü bulunan M.Ö Marmaris Orhaniye mahallesinde Jandarma tarafından yakalandı.
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçamadı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ...
Başkan Gümüş’ten 14 Şubat ‘Sevgililer Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gümüş’ten 14 Şubat ‘Sevgililer Günü’ mesajı
Muğla’da ‘112 farkındalık günü’ ziyaretleri Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya ‘112 Farkındalık günü’ kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.
YEREL HABERLER Muğla’da ‘112 farkındalık günü’ ziyaretleri Muğla 112 ...
7 göçmen kurtarıldı Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına geri itilen 7 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER 7 göçmen kurtarıldı Yunan Sahil Güvenlik ekipleri ...
GEKA’dan sosyal sorunları çözme proje çağrısı Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) sosyal sorunları çözmek için uygun başvuru sahiplerini proje geliştirmeye davet etti.
YEREL HABERLER GEKA’dan sosyal sorunları çözme proje çağrısı Güney ...
Başkan Gürün’den ‘Sevgililer Günü’ mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 14 Şubat Sevgililer Günü için kutlama mesajı yayımladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün’den ‘Sevgililer Günü’ mesajı Muğla ...
Büyükşehirden kadınlara On-line sanat eğitimi Muğla Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde evde zaman geçiren kadınların üretkenliklerinin arttırılması ve zamanlarını verimli geçirmeleri amacıyla online sanat eğitimleri veriyor.
YEREL HABERLER Büyükşehirden kadınlara On-line sanat eğitimi Muğla ...
Kaçak veteriner kliniğine baskın Muğla’da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri kaçak ve ruhsatsız işletilen veteriner kliniğindeki tıbbi ürünlere el koyarken şahıslar hakkında adli işlem yaptı.
YEREL HABERLER Kaçak veteriner kliniğine baskın Muğla’da Tarım ve ...
Yunuslara Özgürlük Platformu’ndan TBMM’ye çağrı “Yunusla yüzme terapi değildir, yasallaştırılmamalı”
YEREL HABERLER Yunuslara Özgürlük Platformu’ndan TBMM’ye ...
Muğla'da 'change oto' operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Muğla'da 'change oto' operasyonu: 11 gözaltı
Muğla polisinden ‘Change’ operasyonu Muğla’da ağır hasarlı araçların şase ve motor numaraları değiştirerek (Change oto) satan ve haksız kazanç elde eden 11 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu ile yakalandı
YEREL HABERLER Muğla polisinden ‘Change’ operasyonu Muğla’da ağır ...