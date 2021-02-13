Yanan evde mahsur kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Milas’ın Boğaziçi Mahallesi’nde bulunan yazlık bir sitede çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı kadın feci şekilde yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcılığınca el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangın itfaiyenin yoğun çabaları sonucu söndürüldü.

Yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana ageldi. Mahallede bulunan yazlık bir sitedeki evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu Muğla Büyükşehir İtfaiyesine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaptığı müdahale ile evdeki yangın kontrol altına alındıktan sonra evin içinde yapılan incelemede 71 yaşındaki Saniye Jale Karslı’nın cansız bedeni bulundu.

Çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaşamını yitiren Karslı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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