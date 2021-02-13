Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı

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Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüs kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, güzel havanın keyfini turistler çıkardı.

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Bodrum'da, hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller, turistlere kaldı. Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası sahili yakınlarındaki otellerde konaklayan turistlerden bazıları denize girdi, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Bol bol fotoğraf da çeken turistler, sessizliğin, güneşin ve sahilin keyfini çıkardı. Denetimlerini sürdüren polis ekiplerinin ise 32 kişiye kısıtlamayı ihlalden ceza uyguladığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-02-13 16:57:56



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