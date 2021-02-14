Fidanlar üreticilere teslim edildi Bodrum Ziraat Odası'nın, üreticilerin talebi doğrultusunda getirttiği farklı türdeki fidanlar hak sahiplerine dağıtıldı.

Bodrum’da ürün çeşitliliğini artırmak isteyen üreticilerin talebi üzerine, Bodrum Ziraat Odası iktisadi işletmesi Bodrum Tarım Ziraat’in (BOTAZ) uygun şartlarda temin ettiği fidanlar Bodrum'a getirildi.

150 üreticiye, çoğunluğu zeytin fidanı olmak üzere ceviz, badem, dut, erik, ayva, hünnap, asma, ıhlamur, armut, kayısı, şeftali ve narenciye fidanları pazar yerinde hak sahiplerine teslim edildi. Yine üreticilerin talebi üzerine geçen yılsonunda Gemlik zeytini fidanı getiren oda, ilçede tarımsal üretimin yanı sıra yeşil örtünün artmasına da katkısını sürdürdü.

Üreticilerin bilgilendirilmesi, çeşitliliğin ve verimin artırılması çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, “Üreticilerimizin taleplerini yerine getirmek için de gayret gösteriyoruz. Bölgemizde tarımsal faaliyetlerin gelişerek artması, tarımsal alanların korunması için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.