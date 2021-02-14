Menteşe'de bir kişi yol üzerinde ölü olarak bulundu

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Muğla'nın Menteşe İlçesi Şenyayla mahallesinde Ercan Bütün isimli bir kişi yol üzerinde ölü olarak bulundu. Bütün'ün yerde hareketsiz şekilde yattığını gören bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Ercan Bütün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ercan Bütün'ün cansız bedeninin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldığı öğrenildi.

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