Bodrum'da hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

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Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir hafriyat kamyonu karşıdan gelen otomobille çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Akyarlar Mahallesi, Aspat mevkiinde meydana geldi. Bağla Mahallesi'nden Akyarlar Mahallesi yönüne giden Recep Çelen'in (23) kullandığı 06 ADT 02 plakalı otomobile karşı yönden gelen İlhan Demir (53) yönetimindeki 48 TV 606 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu çarptı. Eğimli yolda hızla inen kamyon çarptığı otomobili ezip, devrildi. Otomobilin sıkışan sürücüsü Recep Çelen ile kamyon şoförü İlhan Demir yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Çelen Bodrum'daki bir özel hastaneye, kamyon şoförü Demir ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Çelen'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-02-14 18:32:09



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