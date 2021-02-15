Sahil kumlarına ‘Çin seddi’ gibi önlem 'Sakin Kent' Ula’nın Akyaka Mahallesi'nin sahilindeki kumların yağmur, dalga ve gelgitlerdeki kaybının önlenmesi için yıpranan koruma bandı yeniden yapılıyor

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tatil amaçlı ziyaret ettiği Ula’nın ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka sahilinde Ula Belediyesi tarafından düzenleme çalışması başlatıldı.

600 metre uzunluğundaki sahil bandında kış aylarında yağan yağmur suları, fırtına ve Gökova Körfezinde çok sık rastlanan gelgitler sonrası deniz suyu sahildeki işletmelere yaklaşık 56 metre yaklaştı.

Sahil kumu olumsuz hava şartlarından dolayı denize giderken, sahildeki palmiye ağaçları da tehlike altına girdi. Palmiye ağaçlarının kökleri görünürken, bazıları yağmur ve deniz suyu dalgaları nedeniyle yerlerinden söküldü.

Sahildeki kumların denize gitmesini önlemek için Ula Belediyesi tarafından sahilde düzenleme çalışması başlatıldı. 600 metre uzunluğundaki sahilde palmiye ağaçlarından itibaren yaklaşık 56 metre denizin iç kesimlerine doğru ağaç kazıklar çakılıyor. İş makineleri ile çakılan ağaç kazıkların sahil bölümü naylon poşet ile örtülerek sahil tekrar kum ile dolduruluyor. Ağaç kazıkların deniz bölümü de kum ile örtülerek olumsuz hava şartlarında kumların denize gitmesi önleniyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ula Belediye Meclis Üyesi Ali Şahin, olumsuz hava şartları sonrası Akyaka sahilinde yeniden düzenleme çalışması yaptıklarını söyledi. Şahin, “Geçtiğimiz günlerdeki fırtına ve yağmurdan dolayı sahildeki kumlar denize gitti. Ağaçların saçakları açıkta kaldı. Daha önce sahilde gelişigüzel yapılan bir düzenleme vardı. Gelgitlerden ve fırtınadan dolayı kaybettiğimiz sahilimizi daha iyi şekilde gelen misafirlerimize daha iyi plaj sağlamak amacıyla çalışma yapıyoruz. Çevre düzenlemesi ile beraber ağaçları kurtarmak ve ileride yaşanacak fırtınalara karşı derinlere doğaya zarar vermeden ahşap kazık çakarak, bu kazıklar önü ve arkası kumla doldurularak görünmeyecek. Yaz sezonunda gelen misafirlerimize daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla bu düzenlemeyi yapıyoruz” dedi.

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