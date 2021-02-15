Pınar Gültekin cinayetinde reddi hakim talebi reddedildi Erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra cesedi yakılarak üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetinin duruşmasında reddi hakim talebi reddedildi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde öldürüldükten sonra cesedi varile konulması sonrası yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetinin 3’üncü duruşması başladı.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan üçüncü duruşmaya baba Sıddık ve anne Şefika Gültekin de katıldı. İkinci duruşmada Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin tarafından reddi hakim talebinde bulunulmuştu. Duruşmada Pınar Gültekin’in arkadaşı Ceren Tunç’un tanık olarak dinlendiği sırada Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin sinirlenerek duruşma salonunu terk etmişti. Ceren Tunç’un mahkemede verdiği ifadede katil zanlısı Cemal Metin Avcı’dan Pınar Gültekin’in tehditle para aldığına yönelik iddiası sonrası baba mahkeme başkanının tanığı yönlendirdiğini ileri sürmüş ve ardından reddi hakim talebinde bulunması üzerine duruşma sonlandırılmıştı.



Reddi hakim talebi reddedildi

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki görülecek 3’üncü duruşma öncesi Pınar Gültekin’in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir gazetecilere açıklama yaptı. Epözdemir, bir önceki duruşmada talep ettikleri reddi hakim taleplerinin reddedildiğini açıkladı. Epözdemir, “Reddi hakim talebimiz vardı. Dedik ki mahkemenin adalet dağıtabileceği kanaatinde değiliz. Buna ilişkin çekincelerimizi ve gerekçelerimizi ifade etmiştik. Dolayısı ile müvekkil ailelerinde de bizde de sayın mahkeme heyetinin o kadar adil olmadığı, adaletli davranmadığı, maddi gerçeği ortaya çıkaramayacağı, adaleti tecelli ettiremeyeceği yönünde bir kanaat ve intiba oluştu. Geçen duruşma bir reddi hakim talebimiz söz konusu olmuştu. Bu mahkeme adil değil ve adil de görünmüyor. Hunharca, vahşice, canavarca ve eziyet çektirerek işlenmiş cinayeti yarılamak yerine Pınar Gültekin’in özel hayatını yargılamaya çalışan, bu cinayeti meşrulaştırmaya çalışan, haksız tahrik indirimi uygulamak için maksimum çaba sarf eden bir anlayış ve perspektif görüyoruz duruşma salonunda. Dolayısı ile biz burada ne mahkemenin adil olduğunu, ne de adil göründüğünü düşünmüyoruz. Bununla ilgili de ceza muhakemesi gereğince bir reddi hakim talebimiz olmuştu. Bu talebimiz reddedilmiş. Bundan sonra da biz mahkemeden adalet beklemiyoruz” dedi.

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