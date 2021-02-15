Pazaryeri Uzay Çatı Direkleri Yenilendi

Menteşe Belediyesi, mülga Muğla Belediyesi döneminde yapılan ve halk arasında uzay çatı olarak bilinen pazaryeri çatısı iyileştirme projesi kapsamında 92 taşıyıcı kolonun tamamı yenilendi.

Çalışmalar kapsamında uzay çatının kaplaması, zemin yenileme ve yol çalışmasına başlandı.

Pazaryeri yenileme çalışmaları hakkında açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, uzay çatı sistemini ayakta tutan 92 taşıyıcı kolonun tamamının yenilendiğini belirtti.

Başkan Gümüş, “Bölgemizin en büyük üç pazarından birisi olan Perşembe pazarı uzay çatı iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan rutin kontroller sonucunda mevcut taşıyıcı kolon sisteminde yıpranmalar tespit etmiş, herhangi bir sorun ya da olumsuzluk yaşanmasının önüne geçmek adına açık kesit taşıyıcı sistem elemanları kullanarak, taşıyıcı kolon sistemini yenileme çalışmalarına başlamıştık. Şuan itibariyle uzay çatı sistemini ayakta tutan 92 taşıyıcı kolonun tamamını yeniledik. Gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldığımız çalışmalar kapsamında, uzay çatı sisteminin kaplamasına, pazar yeri zeminini yenilemesine ve yol çalışmasına başladık. Tamamlandığında çok daha modern bir görünüme kavuşacak olan pazar yerimizde üreticilerimiz daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda ürünlerini satarken, vatandaşlarımızda gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilecekler” dedi.

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